Ветра перемен: спутник "Эол" собирает данные о воздушных потоках

Спутник был выведен на орбиту в конце августа. Космический аппарат назван в честь мифологического полубога Эола, повелителя ветров. Символичное название отражает его главную функцию - осуществлять глобальный мониторинг ветров. Спутник находится буквально над нашими головами - на расстоянии 320 километров.

​​Программа "Космос" приглашает на север Норвегии (заполярный остров Андойя) в космический центр. В его стенах усилиями команды ученых осуществляется проверка и калибровка данных, которые поступают на Землю с нового спутника "Эол" (Aeolus) .

Анн Грете Страуме, исследователь, миссия "Эол": "Наш "Эол" облетает Землю прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Он движется от Северного полюса к Южному и обратно. Иногда мы называем такое движение полярной орбитой. Спутник облетает Землю, которая вращается. Замеры в разных точках осуществляются 16 раз в день".

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Заказчик запуска "Эола" - Европейское космическое агентство. Новый космический аппарат оснащен революционными лазерными технологиями, которые позволяют буквально разложить ветра на составные части, замеряя их скорость и направление на разных этапах движения.

​Сегодня ученым важно важно понять, насколько точны замеры, производимые спутником. Проверкой и утверждением поступающих с орбиты данных занимаются в обсерватории острова Андойя.

Микаэль Гауза, директор по науке, космический центр в Андойе: "Посмотрите, наши координаты - 69 градусов северной широты. Другие обсерватории не могут вести замеры, как мы, параллельно со спутником. Мы - единственная площадка в северном полушарии, где фиксируется скорость, направление движения ветров".

​Два телескопа из института атмосферной физики австрийского Лайбница осуществляют наблюдения и замеры параллельно со спутником. Затем специалисты сравнивают данные из двух источников. бесценный материал, говорят они. ​

Анн Грете Страуме, исследователь, миссия "Эол": "Очень важно убедиться, что спутниковые данные точны, поскольку на их основе мы делаем прогнозы погоды. Обещаем, к примеру, штормовой ветер или, напротив, солнце. Чтобы не ошибиться, мы перепроверяем данные, сравнивая то, что приходит с орбиты, с нашими собственными замерами. Очень важно продолжать такие сравнения в течение длительного времени, не удовлетворяясь точечными сопоставлениями."

​​Для проверки точности замеров, производимых спутником, используются самые разные инструменты - к примеру, метеорологические зонды.

​Ученые запускают их дважды в день. Зонды фиксируют скорость ветра, температуру и влажность на определенной площади.

Ингрид Ханссен, инженер: " Мы получаем локальные замеры скорости и направления ветра, что очень важно для калибровки спутниковых данных. Мы знаем, что спутник и зонд охватывают примерно одну и ту же площадь. Разумеется, наш зонд дрейфует под действием ветра, но в целом локализация одна. Мы можем сравнить показания, которые выдает нам зонд, с цифрами, поступающими со спутника".

​"​Эол" не одинок, на протяжении десятилетий в космосе работали спутники, наблюдавшие за температурой, влажностью, другими метеопараметрами. Однако до "Эола" в мире не было глобальной системы мониторинга ветров. Специалисты говорят: ветер оставался недостающим кусочком пазла в глобальном метеопрогнозирвоании. Теперь картинка обещает сложиться...

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​Ларс Исаксен, ведущий специалист, Европейский центр среднесрочного прогнозирования: "Наши самые серьезные ошибки в прогнозировании в последние пять лет были связаны с недостаточным пониманием динамики тропических ветров. Нам не хватает информации об океанических ветрах; например, мы ничего не знаем о происходящем на юге Тихого океана. Да и о ветрах Атлантики мы знаем немного".

​Информация со спутника "Эол" передается в Европейский центр среднесрочного прогнозирования. Здесь ее обрабатывают, проверяют - с тем, чтобы использовать для построения метеомоделей. ​Специалисты отмечают: миссия "Эол"- это эксперимент, который нуждается в подстраховке.

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​Ларс Исаксен, ведущий специалист, Европейский центр среднесрочного прогнозирования: "Никто не знает, сработает ли спутник как надо. Если все пойдет хорошо, то мы используем поступающую с "Эола" информацию в наших цифровых прогностических моделях. Спутниковые данные позволяют нам лучше понять текущие погодные условия, это крайне важно для прогнозирования, мы называем это "точкой отсчета". Завтрашний прогноз зависит от погоды сегодня.... Затем вы усложняете задачу, строите математические модели и делаете прогнозы на больший срок".

​​ Спутник способен замерять скорость и направление ветров, идущих от поверхности земли вверх - на высоту до 30 километров. На сегодня ученые довольны функционированием лазерной системы космического аппарата.

Анн Грете Страуме, исследователь, миссия "Эол": "Мы запустили спутник считанные недели назад, проверили его функционирование, затем активировали инструментарий для мониторинга ветров. И уже получаем данные с орбиты, причем они выглядят как надежный конечный продукт. Это очень вдохновляет".

​Ученые в перспективе надеются использовать "Эол" для построения долгосрочных моделей изменения климата.

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Анн Грете Страуме, исследователь, миссия "Эол": "В условиях изменения климата, которое мы переживаем сегодня, разрыв температур между экватором и полюсами становится меньше. Это влияет на траекторию движения ветров в атмосфере. Лучше поняв эти процессы, мы сможем с большей точностью прогнозировать дальнейшее изменение климата".

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Если миссия окажется успешной, ученые обещают вывести на орбиту новых "Эолов", которые помогут человечеству больше узнать о погоде и климате. А значит, быть готовым к переменам.

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