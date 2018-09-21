Почти 90 человек утонули, когда перевернулся пассажирский паром на озере Виктория в Танзании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Катастрофа на паромной переправе в Танзании: более 80 погибших
Сейчас воспроизводится:
Катастрофа на паромной переправе в Танзании: более 80 погибших
Инцидент произошел между двумя островами. Озеро Виктория, крупнейшее на африканском континенте, делят между собой три страны: Танзания, Уганда и Кения.
Точное количество пассажиров неизвестно, но сообщается, что, скорее всего, паром был перегружен.
Его вместимость составляла 620 человек, предполагается, что на борту было более тысячи пассажиров.
Удалось выловить из воды почти 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.