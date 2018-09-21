Европейская "оборонка" обращается к малому бизнесу

​Программа "Планета бизнеса" приглашает в Испанию для более подробного знакомства с европейским проектом OCEAN 2020. О нем рассказывает Антонино Арекки из группы Leonardo Aerospace and Defence: "Проект OCEAN 2020 объединяет 42 партнера из 15 стран. Цель - разработать новые технологи для мониторинга морей, патрулирования и обмена информацией между всеми заинтересованными службами. Мы намерены создать настоящую флотилию дронов, которые будут помогать нам с воздуха, на морской поверхности и под водой".

Такие беспилотники находятся в стадии разработки и тестирования. Одно из решений для будущей флотилии дронов предложил испанский стартап Seadrone, базирующийся в городе Виго.