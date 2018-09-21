Европейская "оборонка" обращается к малому бизнесу

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Испанию для более подробного знакомства с европейским проектом OCEAN 2020. О нем рассказывает Антонино Арекки из группы Leonardo Aerospace and Defence: "Проект OCEAN 2020 объединяет 42 партнера из 15 стран. Цель - разработать новые технологи для мониторинга морей, патрулирования и обмена информацией между всеми заинтересованными службами. Мы намерены создать настоящую флотилию дронов, которые будут помогать нам с воздуха, на морской поверхности и под водой".
Такие беспилотники находятся в стадии разработки и тестирования. Одно из решений для будущей флотилии дронов предложил испанский стартап Seadrone, базирующийся в городе Виго.
Иниго Эченике, директор Seadrone: "Морские дроны - новое технологическое решение в отрасли. До сих пор патрулированием морских пространств занимались люди, а это накладывает немалые ограничения. Беспилотники же могут работать практически в любых условиях."
По линии проекта OCEAN 2020 стартап получил субсидию в 200 тысяч евро на совершенствование прототипа. Сам проект финансируется из Европейского оборонного фонда. Во главе консорциума компаний-участниц стоит группа Leonardo Aerospace and Defence.
Технологическим новинкам участников консорциума предстоит конкурировать с разработками американских и израильских инженеров, которые уже достаточно давно представлены на рынке.
В чем особенность дронов европейского производства?
Антонио Арекки, Leonardo Aerospace and Defence: "Беспилотники этого типа способны выполнять задания в потенциально опасных морских условиях. Таким образом, жизнь людей не подвергается риску".
По мнению Арекки, участие малых и средних компаний в крупных оборонных устанавливает смычку между военным и гражданским сектором, позволяет стартапам полностью раскрыть свой потенциал.
Перспективы участия малого и среднего бизнеса
Европейский оборонный сектор делает ставку на инновации. В 2017 году под патронатом Еврокомиссии был создан фон для нужд отрасли. Его средства идут, в частности, на поддержку компаний, предлагающих инновационные решения, а также на закупку технологий и оборудования.
На период 2017-2019 годов 90 миллионов евро фонда зарезервированы на гранты. Одним из получателей субсидий стал проект Ocean 2020. Он объединяет 42 партнера из 15 стран ЕС и ставит целью модернизировать европейскую систему мониторинга морских пространств. В частности, за счет создания флотилии морских беспилотников.
Еврокомиссия планирует увеличить расходы на оборонную промышленность: в период 2021-2027 годов бюджет оборонного фонда расширится до 13 миллиардов евро, из которых более трети средств предназначены на исследовательские проекты, а остальные - на поддержку разработок, повышающих обороноспособность Старого Света.
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