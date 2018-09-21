Лесбос: миссия спасения

Приток мигрантов на Лесбос увеличился с середины августа по сравнению с летом прошлого года. Каждые два дня на остров прибывают более 600 человек. Журналисту телеканала Euronews удалось попасть на борт одного из кораблей береговой охраны во время обычного поисково-спасательного патрулирования.

Капитан судна береговой охраны Кристос Коркизоглу: "Мигранты потрясены, большинство из них никогда раньше не видели моря. В большинстве случаев погодные условия очень плохие, хотя наши лодки все равно отправляются на патрулирование. И, как вы можете видеть, больше всего страдают дети".

Лейтенант Кристос Коркизоглу служит на Лесбосе 3 года. За это время он видел много такого, чего никогда не забудет.

euronews: "Первое, что должны сделать члены экипажа, когда они найдут лодку с мигрантами, - это успокоить людей, потому что большинство беженцев в первый раз попали в море и поэтому паникуют".

Кристос Коркизоглу: "Как только спасательная операция заканчивается и нам больше не нужно выполнять служебный долг, мы думаем о том, что пережил каждый из этих мигрантов, и как бы мы сами чувствовали себя на их месте. Мы обсуждаем это с нашей командой, чтобы немного разрядить обстановку и снять напряженность. Как вы могли видеть, иногда бывают и жертвы, и далеко не все операции заканчиваются идеально".

Мигранты и беженцы, прибывающие сюда на Лесбос, при виде членов экипажа береговой охраны набрасываются на них. И морякам порой очень сложно справляться со своими эмоциями.