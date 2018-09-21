Нетаньяху: "Израиль имеет право на самооборону"

"Израиль имеет право на самооборону. Но также крайне важно, чтобы наша страна и Россия продолжили координировать свои действия в сфере безопасности", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, которые находились в самолете, сбитом сирийскими ПВО.