Миграционная политика Евросоюз нуждается в изменении. Его странам трудно распределять между собой беженцев, охранять внешние границы, противостоять внутренней ксенофобии и расизму. На неформальном саммите в Зальцбурге 28 лидеров нашли новый пусть решения проблемы — укреплять сотрудничество с Африкой.
Ограничить миграцию поможет Африка
Ограничить миграцию поможет Африка
«Страны Северной Африки — это наши важные партнёры. Они предотвращают отправление судов в Европу, забирают спасенных людей обратно, то есть в страны транзита, - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц. - С их помощью мы уменьшим нелегальную миграцию, покончим с контабандой живым товаром, люди перестанут тонуть в Средиземном море ».
В этой инициативе ключевая роль отводится Египту. Через Каир должна осуществляться связь между африканскими с европейскими столицами. Контакты уже устанавливает Председатель Совета ЕС и Австрия, как нынешний председатель ЕС.
«Вместе с канцлером Курцем мы начали диалог с египетским президентом, - сказал Дональд Туск. - Я могут заверить в поддержке Евросоветом этого и подобных диалогов».
Туск встретится в воскресенье с президентом Египета Абделем Фаттахом ас-Сиси, а в ближайшие недели попытается привлечь в решению миграционной проблемы других африканских лидеров.