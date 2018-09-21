Эль-Гуна: море, звезды и кино

Море и кино. В египетском прибрежном городе Эль-Гуне стартовал второй международный кинофестиваль. Его организаторы хотят, чтобы этот киносмотр стал своего рода ближневосточными Каннами. В этом году в программе представлены 50 лент в трех категориях – полнометражные картины, короткометражки и документальные фильмы.

Говорит ливанская актриса Майя Диаб: "Я и в общем-то все были удивлены, что фестиваль организован на таком уровне. Он мог бы соперничать с любым другим международным фестивалем".

"Я горжусь тем, что вошла в состав жюри, в котором представлены столь выдающиеся актеры. Они сделали очень многое как для Ближнего Востока, так и для мира в целом. Так что я горжусь тем, что оказалась здесь вместе с ними. Я восхищена тем выбором, который они сделали", - делится эмоциями актриса Мона Заки.

Как и в прошлом году, фестиваль проходит под девизом "кино на службе человечества". И директор фестиваля Инишам аль-Тамими уверен, что кинематограф не может оставаться в стороне, когда кто-то оказался в беде:

"Я думаю, кино должно рассказывать о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Когда мы выбираем фильм, то обращаем внимание на художественные качества и на киноязык. Это самое главное. Но в то же время мы знаем, что не можем не говорить о проблеме с беженцами. Нельзя забывать о человечестве и правах человека".

По красной дорожке фестиваля в Эль-Гуне прошлись и западные знаменитости. Среди них Эндрю Уилсон, Оуэн Уилсон, Патрик Демпси. На сцену во время церемонии открытия поднялся номинант на премию "Оскар" и лауреат "Золотого глобуса" Клайв Оуэн. Он стал обладателем специальной награды фестиваля.