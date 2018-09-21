Трагедия в Танзании: десятки жертв

Жертвами крушения парома на озере Виктория на севере Танзании стали по меньшей мере 136 человек. Число погибших может возрасти: на борту судна, вместимость которого позволяет перевозить не более сотни человек, одновременно находились свыше 400 пассажиров. Паром перевернулся за несколько метров до места швартовки между островами Юкора и Буголора после того, как люди начали двигаться к выходу.