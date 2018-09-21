В Европу хлынет поток климатических беженцев

Жара, засуха, ливни, наводнения, другие природные катаклизмы.... Изменение климата ведет к росту климатических беженцев. По данным ООН, число людей, вынужденных покидать родные места в результате стихийных бедствий, превышает количество тех, кто бежит, спасаясь от вооруженных конфликтов. В этой связи эксперты говорят о неизбежности роста миграционного потока в Европу.

"Население части Африканского континента, находящейся к югу от пустыни Сахара, напрямую зависит от развития сельского хозяйства и его производительности." - напоминает эксперт Франсуа Жеменн. Речь идет о том, что прибывающие в Европу так называемые экономические мигранты также являются и климатическими беженцами. "Мы должны понимать, что изменение климата приводит к перераспределению населения на планете. Мы должны предвидеть это и быть к этому готовы".

На прошедшем в Зальцбурге саммите мнения лидеров ЕС пересеклись только в том, что необходимо сократить число прибывающих в ЕС мигрантов. У эксперта Франсуа Жеменна иная точка зрения:

"Нам стоит разработать миграционный план, с надежными и легальными маршрутами для тех людей , кто хочет попасть в Европу. Происходящее сейчас мы воспринимаем как кризис, потому что мы закрыли границы. Из-за этого людям приходится обращаться к услугам контрабандистов, чтобы те переправили их в Европу морским путем". При этом эксперт отмечает, что власти некоторых стран ЕС используют миграционный кризис в своих политических интересах".

Изменение климата наиболее остро ощущают население Африки и Ближнего Востока. В минувшем году, по данным ООН климатическими беженцами стали порядка сорока миллионов человек. К 2050 году число таких переселенцев вырастет до 250 миллионов.