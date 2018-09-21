Заявление Мэй обрушило курс фунта

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что переговоры по "брекситу" зашли в тупик, обрушило курс фунта стерлингов до самой низкой с ноября прошлого года отметки. Британская валюта потеряла 1,5% по отношению к доллару, после того как Мэй сказала, что Соединенное Королевство и Европейский Союз не могут прийти к согласию по вопросу экономических взаимоотношений после "брексита".

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "ЕС до сих пор предлагает нам только два варианта. Первый — Великобритания остается в составе Европейской экономической зоны и таможенного союза с ЕС, а это значит, что нам пришлось бы выполнять правила ЕС. В таком случае продолжится неконтролируемая иммиграция из ЕС в Великобританию и мы не сможем заключать выгодные для нас торговые соглашения с другими странами. Все это превратит референдум по "брекситу" в фарс".

Падение курса стало очередным напоминаем инвесторам об уязвимости британской валюты по отношению к новостям, связанным с "брекситом", до которого осталось всего полгода. Из-за неопределенности вокруг условий выхода Великобритании из ЕС некоторые компании приостановили инвестиции и даже готовятся к тому, что соглашения об условиях достичь не удастся.