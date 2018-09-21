Чемпионат мира по дзюдо в Баку: триумф брата и сестры Абе

Во второй день чемпионата мира по дзюдо в Баку спортсмены из Японии Ута Абе и её старший брат Хифуме Абе, действующий чемпион мира в категории до 66 килограммов, вошли в историю как первые брат и сестра, ставшие чемпионами мира в один день.

Президент республики Азербайджан Ильхам Алиев поприветствовал болельщиков со всего мира на торжественной церемонии открытия. Зрители насладились живой музыкой, световым шоу и выступлением артистов.

Но главным событием дня был триумф двух звёзд дзюдо. Первой на татами вышла Ута Абе. В полуфинале она одолела француженку Амандин Бушар, которая занимает 1 место в мировом рейтинге. Упорство, смекалка и безупречная техника обеспечили японке заслуженную победу в этом поединке.

В финале её ждала встреча с подругой по команде Ай Шишиме. Ута Абе не испугалась действующей чемпионки мира и получила высшую оценку "иппон" - чистая победа. Половина дела была сделана. Это первый титул чемпионки мира в карьере Уты Абе и наверняка не последний.

Золотую медаль ей вручил президент международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Хифуме Абе принял эстафету, заданную сестрой. Разумеется, он полностью оправдал ожидания и не оставил соперникам на малейшего шанса.

В полуфинале Георгий Зантарая также не смог остановить японца на пути к золотой медали. Две оценки вадза-ари обеспечили действующему чемпиону выход в финал, где его соперником стал Ерлан Серикжанов. Исход финального поединка был ясен с первых секунд.

Блестящая контратака, учи-мата - и свершилось историческое событие: брат и сестра стали чемпионами мира в один день. Министр молодёжи и спорта республики Азербайджан Азад Рагимов вручил двукратному чемпиону мира золотую медаль.

Ута Абе: “Это была одна из моих целей, наша общая цель, стать чемпионами вместе. Достичь её для меня большая честь".

Хифуме Абе: “Я очень хотел стать двукратным чемпионом мира, но победить вместе с сестрой - это ещё лучше. Я очень горжусь своей сестрой и считаю, что она отличная дзюдоистка. И я говорю это не потому, что я её брат”.