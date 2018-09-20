Скрипка его мечты

Греческий скрипач-виртуоз Леонидас Кавакос играл на разных скрипках работы Стардивари. 24 года назад он взял в руки инструмент "Вильмот" и, по собственному признанию, влюбился в его звучание с первого аккорда. Скрипка тогда не продавалась. В прошлом году инструмент, изготовленный в 1734 году, наконец, удалось приобрести.

Леонидас Кавкос, скрипач: "Скрипки, как люди: вы не забудете тех, кто вас когда-то заинтересовал. Мою скрипку Страдвиари изготовил в очень преклонном возрасте. Совершенно невероятно, что столь пожилой человек (а мастер умер в 93 года) до последнего дня занимался изготовлением инструментов. Это просто чудо какое-то... Он был единственным, ну или одним из немногих, мастеров, к которым слава пришла при жизни. Страдивари изготавливал скрипки для Медичи, он получал огромные заказы от знати, благородных семей. Когда Страдивари начал стареть, он привлек к работе сына. И тем не менее многие скрипки позднего периода полностью сделаны мастером, безо всякого вмешательства. Вот и моя скрипка такая!

Он все время экспериментировал, пробовал разные формы, разные модели, был полон идей. Все время что-то менял, несмотря на успех и признание. Страдивари не останавливался на достигнутом, пребывал в поиске. Нам всем следует у него учиться.