Исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
РУСАДА восстановили в правах
РУСАДА восстановили в правах
Решение было принято в четверг на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства на Сейшельских островах.
РУСАДА восстановлено в правах при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В противном случае в его отношении вновь будут применены санкции.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике.
Затем последовали новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося после своего увольнения в США.
В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.
Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден раскритиковал решение исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
"Это величайшее предательство чистых спортсменов в олимпийской истории", – сказал Уолден.
Одновременно вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец поприветствовала данное решение:
"Мы приветствуем решение WADA. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу"
При этом в РУСАДА за минувшие годы произошли действительно революционные изменения. Был полностью обновлен его руководящий состав, организация получила полную независимость от Министерства спорта РФ, содействие в работе ему оказывали независимые эксперты WADA и Британское антидопинговое агентство.
Решение восстановить в правах РУСАДА поддержали 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства.