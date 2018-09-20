Майкл Мур сравнил Трампа с Гитлером

Работа под названием "11/9 по Фаренгейту" была представлена в Лос-Анджелесе. 11/9 в данном случае означает календарную дату: в этот день республиканец Дональд Трамп был официально объявлен победителем президентской гонки, в которой он боролся с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. По словам Мура, этот фильм призывает американцев к действию.

Майкл Мур, кинорежиссер-документалист: "Во время съемок этого фильма я начал переживать за нашу страну еще больше. Невозможно проводить с Дональдом Трампом каждый день на протяжении месяцев и не прийти к пониманию того, что левый фланг политического спектра не воспринимал его всерьез. Мы думали, что сможем его перехитрить. А в итоге это он всех переиграл. Он обвел вокруг пальца, возможно, одного из самых умных кандидатов в президенты".

Майкл Мур в своем фильме под лозунгом "Тиран. Лжец. Расист" исследует силы, которые, по его мнению, способствовали победе на выборах Трампа в ноябре 2016 года, и проводит параллель с приходом к власти Гитлера в Германии в 1930-х годах прошлого века .