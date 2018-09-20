Леонидас Кавакос: о Стравинском, Страдивари и Платоне

Действительно, сам Стравинский называл сложнейший аккорд, повторяющийся в каждой части произведения и растянутый на две с половиной октавы, "пропуском в свой концерт".

Он входит в избранный круг лучших скрипачей планеты. Греческий музыкант Леонидас Кавакос знаменит особым объемным звучанием и безупречной техникой. Недавно он поразил слушателей филармонии Люксембурга своим исполнением скрипичного концерта Игоря Стравинского .

Он был написан в 1931 году; концерт многослоен и требователен по отношению к исполнителю. Это неоклассическое сочинение написано с явной ориентацией на Баха. Настоящая музыкальная вершина, по мнению Леонидаса Кавакоса.

Леонидас Кавакос, скрипач: "Мне нравится, как Стравинский в этой работе опережает свое время, и при этом черпает энергию и вдохновение в прошлом".

Густаво Химено, музыкальный директор филармонического оркестра Люксембурга: "Концерт отражает личность Стравинского: эти звуковые оттенки, гармония, растущее напряжение, желание узнать границы возможного... В этом он сам, целиком".

Леонидас Кавакос, скрипач: "Чем чаще играешь этот концерт, тем ближе подходишь к понимаю его сути. Хотя нет, так говорить не следует. Я уверен, что если вновь возьмусь за концерт через пять лет, подумаю: "Боже, как далеко раньше я был от его сердцевины! А теперь вот становлюсь ближе...." И это ощущение будет повторяться всегда. Я каждый раз поражаюсь мудрости и гениальности этой партитуры".

В руках музыканта - драгоценный Страдивари, инструмент, который он впервые увидел 20 лет назад и по воле случая приобрел в прошлом году. По словам Кавакоса, эта скрипка расцветила его исполнительскую манеру.

Леонидас Кавакос, скрипач: "Когда ты находишь то, что полностью тебе подходит, когда получаешь искомое, это становится огромным источником знаний, силы и вдохновения. У этого инструмента очень мощно проявленное "я", он таит такие богатства, что порождает в исполнителе целый сонм новых идей.... С этой скрипкой ты слышишь в музыке то, чего никогда не слышал прежде".

Леонидас Кавакос - настоящий грек, по ходу разговора он привычно обращается к древним философам своей родины.

Леонидас Кавакос, скрипач: "Когда я читаю первый диалог Платона, "Ион", в котором говорится, что нам следует в большей степени интересоваться духовной стороной поэзии и поэтов нежели словами, то понимаю: это в точности то, что мы делаем, когда играем музыкальное произведение или разбираем его. Мы ведь не просто воспроизводим ноты, но стремимся понять, что стоит за ними".