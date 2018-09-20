Немецкая полиция приостановила ликвидацию лагеря экоактивистов в районе угольного разреза Хамбах из-за гибели мужчины. Он упал с висячего мостика, соединяющего расположенные на деревьях дома активистов.
Мужчина погиб, упав с дома на дереве в немецком эколагере
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Мужчина погиб, упав с дома на дереве в немецком эколагере
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В заявлении полиции говорится, что мужчина, предположительно журналист, "погиб в результате серьезных травм". Личность погибшего не уточняется.
Активисты, в лагере которых произошел инцидент, требуют запрета на вырубку деревьев для нужд компании по добыче природных ископаемых RWE в Хамбахском лесу - ему около 12 тысяч лет.
Немецкие власти приняли решение о сносе лагеря, ссылаясь на требования противопожарной безопасности. К 19 сентября были разобраны 39 из более чем 50 построек.