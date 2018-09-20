В новом сезоне программы "Follow up Siberia" мы приехали в Красноярск - город, расположенный в самом сердце Сибири у подножия Саянских гор.
Красноярск - современный мегаполис в самом сердце Сибири
Красноярск - современный мегаполис в самом сердце Сибири
Участники кросс-культурной программы "Follow up Siberia", организованной компанией "Норильский никель", - молодые блогеры из различных уголков планеты продолжают свое знакомство с Сибирью традиционной, современной и дружелюбной.
Мы находимся в самом сердце Сибири - в заповеднике "Столбы" неподалеку от Красноярска. Это один из старейших и богатейших заповедников России. Ежегодно его посещают до 600 тысяч туристов.
Но говоря о Сибири, конечно, нельзя не сказать о богатых кулинарных традициях региона. Для этого вместе с блогерами мы отправились в гости к известному красноярскому шеф-повару Алексею Ровинцу. При приготовлении блюд он черпает свое вдохновение в сибирской природе.
"Все продукты, которые мы используем, - это продукты локальные, все местное производство. Все водятся у нас в Сибири", - говорит Ровинец.
Взять хотя бы пельмени - традиционное блюдо, которое пришло в русскую кухню с Урала. Но здесь, на Енисее, его готовят по-особому. Для своих пельменей Алексей Ровинец вместо говядины использует нельму и муксуна – рыбу, выловленную в диких условиях.
Современный и активно развивающийся мегаполис. Красноярск во многом ломает устоявшиеся стереотипы о Сибири.
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