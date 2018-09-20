Airbnb обязалась соблюдать права европейских потребителей. После нескольких месяцев переговоров с Еврокомиссией эта американская онлайн-площадка для краткосрочной аренды жилья согласилась привести свои внутренние правила в соответствие с законодательством ЕС.
Еврокомиссия уговорила Airbnb
Еврокомиссия уговорила Airbnb
«У меня была встреча с представителями Airbnb, - сказала Еврокомиссар прав потребителей Вера Юрова. - Они обещали мне и представителям организаций защиты потребителей, что проведут необходимые изменения к 18 октября».
При бронировании квартиры Airbnb будет сразу указывать полную стоимость проживания, включая, например, плату за уборку и местные налоги. На сайте также будет чётко указано, является арендодатель частным или юридическим лицом. А в случае причинения ущерба жилью его владелец сможет подавать на гостя в суд.
«Еврокомиссия установила, что Airbnb не только предоставляет услуги в интернете, но и является полноценной компанией, на которую распространяются всевозможные требования, - сказал наблюдатель за Кеннет Хаар. - Airbnb придётся сотрудничать с Амстердам, Берлином и другими городами, которые многие годы жалуются на незаконную аренду жилья».