Италия должна держать свой госдолг под контролем, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Рим, также как и другие страны еврозоны, до середины октября представит Еврокомиссии проект бюджета на следующий год. Документ может быть отвергнут, если не будет соответствовать правилам ЕС.
Еврокомиссия предупреждает Италию
Еврокомиссия предупреждает Италию
Пьер Московиси: "Я уже неоднократно обсуждал этот вопрос с министром финансов Италии Джованни Триа. Он производит впечатление человека, которому можно доверять и который понимает, что важно для еврозоны. Я знаю, что финансовые вопросы решает не только правительство, бюджет принимают все стороны. Поэтому я призываю правительство Италии прояснить свою позицию и гарантировать, что Италия останется на своем месте — внутри еврозоны — как сильная и авторитетная страна, готовая держать свой госдолг под контролем".
Ранее правящая коалиция призвала министра финансов Италии рассмотреть возможность увеличения бюджетных расходов, чтобы выполнить предвыборные обещания.
Государственный долг Италии составляет 130% ВВП и в текущем году достиг исторического максимума.