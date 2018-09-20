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Еврокомиссия предупреждает Италию

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Еврокомиссия предупреждает Италию

Еврокомиссия предупреждает Италию
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Италия должна держать свой госдолг под контролем, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Рим, также как и другие страны еврозоны, до середины октября представит Еврокомиссии проект бюджета на следующий год. Документ может быть отвергнут, если не будет соответствовать правилам ЕС.

Пьер Московиси: "Я уже неоднократно обсуждал этот вопрос с министром финансов Италии Джованни Триа. Он производит впечатление человека, которому можно доверять и который понимает, что важно для еврозоны. Я знаю, что финансовые вопросы решает не только правительство, бюджет принимают все стороны. Поэтому я призываю правительство Италии прояснить свою позицию и гарантировать, что Италия останется на своем месте — внутри еврозоны — как сильная и авторитетная страна, готовая держать свой госдолг под контролем".

Ранее правящая коалиция призвала министра финансов Италии рассмотреть возможность увеличения бюджетных расходов, чтобы выполнить предвыборные обещания.

Государственный долг Италии составляет 130% ВВП и в текущем году достиг исторического максимума.