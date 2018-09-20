Еврокомиссия предупреждает Италию

Италия должна держать свой госдолг под контролем, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Рим, также как и другие страны еврозоны, до середины октября представит Еврокомиссии проект бюджета на следующий год. Документ может быть отвергнут, если не будет соответствовать правилам ЕС.