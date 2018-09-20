Чемпионат мира по дзюдо в Баку: победа Дарьи Белодед и Наохисы Такато

В столице Азербайджана Баку начался чемпионат мира по дзюдо. В первый день соревнований всё внимание было приковано к 17-летней Дарье Белодед, которая в полуфинале одолела олимпийскую чемпионку Паулу Парето из Аргентины.
В финальном поединке Белодед встретилась с действующей чемпионкой мира Фуной Тонаки. Украинка не дала японской дзюдоистке ни малейшего шанса на победу, удостоилась оценки "иппон" и стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо. Юную спортсменку и её маму, мастера спорта по дзюдо и тренера Дарьи, переполняли эмоции.
Украинская спортсменка показала невероятное мастерство, достойное чемпионского титула. Этот день вне всякого сомнения войдёт в историю дзюдо. Мать и дочь сияли от счастья, это был один из самых трогательных моментов дня.
Дарья Белодед, чемпионка мира в категории до 58 кг: “Я не могу в это поверить, у меня нет слов, я очень счастлива. Для меня это был очень важный поединок. Я чувствовала давление, потому что Тонаки дважды мне проигрывала и в этот раз она очень хотела победить и приложила к этому все усилия. Я так рада, что мне удалось стать лучшей. Теперь у меня на спине будет красный номер чемпионки, это очень здорово.”
Золотую медаль Дарье Белодед вручил представитель Международной Федерации Дзюдо Аль Бано.
После поражения в полуфинале Парето одержала верх в матче за бронзовую медаль, продемонстрировав, на что способна олимпийская чемпионка. Радость победы она разделила со своим тренером.
В категории до 60 килограммов среди мужчин не было равных Наохисе Такато из Японии. Исход финального матча, в котором его соперником стал россиянин Роберт Мшвидобадзе, решила оценка "вадза-ари", которую японец получил за прекрасно проведённую атаку.
Такато стал трехратным чемпионом мира, это большое достижение, но до рекорда французского дзюдоиста Тедди Ридера ему пока далеко. 10-кратный чемпион мира Ридер вручил Такато золотую медаль.
Наохиса Такато, трёхкратный чемпион мира в категории до 60 кг: "Я не был в числе фаворитов этого чемпионата, потому что в последнее время мало участвовал в соревнованиях. Но я всегда готов защитить титул чемпиона мира".
Соотечественник Такато Рюю Нагаяма в поединке за бронзовую медаль блестяще выполнил бросок "учи-мата", который принёс ему победу.
Чемпионат мира по дзюдо в Баку начался отлично.