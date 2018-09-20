Чемпионат мира по дзюдо в Баку: победа Дарьи Белодед и Наохисы Такато

В столице Азербайджана Баку начался чемпионат мира по дзюдо. В первый день соревнований всё внимание было приковано к 17-летней Дарье Белодед, которая в полуфинале одолела олимпийскую чемпионку Паулу Парето из Аргентины.

В финальном поединке Белодед встретилась с действующей чемпионкой мира Фуной Тонаки. Украинка не дала японской дзюдоистке ни малейшего шанса на победу, удостоилась оценки "иппон" и стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо. Юную спортсменку и её маму, мастера спорта по дзюдо и тренера Дарьи, переполняли эмоции.

Украинская спортсменка показала невероятное мастерство, достойное чемпионского титула. Этот день вне всякого сомнения войдёт в историю дзюдо. Мать и дочь сияли от счастья, это был один из самых трогательных моментов дня.