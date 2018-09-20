Brexit близится, а соглашения все нет! До выхода Великобритании из Евросоюза остается всего полгода, однако Лондон и Брюссель до сих пор не смогли прийти к сделке, которая устраивала бы обе стороны.
Brexit близится, а соглашения все нет
Brexit близится, а соглашения все нет
Именно на этом фоне в австрийском Зальцбурге проходит неформальный саммит лидеров стран ЕС. Лондон должен уважать позицию ЕС по ключевым вопросам, считают в странах континентальной Европы. В этой связи лидеры ЕС призвали Терезу Мэй проявить более конструктивный подход.
"У нас есть очень четкая позиция по единству общего европейского рынка и по границе с Ирландией. Великобритания должна уважать мнение ЕС, и нам необходимо вместе прийти к соглашению", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В ноябре готовится экстренный саммит ЕС по проблеме Brexit'a. Однако по мнению наблюдателей, премьер Великобритании Тереза Мэй вряд ли пойдет на значительные уступки.
Она столкнулась с серьезным давлением в британском парламенте даже со стороны однопартийцев, которые призывают отстаивать интересы Соединенного Королевства до конца и не идти на поводу у Брюсселя.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.
Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit произойдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.