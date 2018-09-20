Airbnb уступает. Переговоры в Колумбии приостановлены

Airbnb обязалась соблюдать права потребителей ЕС. Еврокомиссия уговорила эту американскую онлайн-площадку для краткосрочной аренды жилья сразу указывать полную стоимость. В случае причинения ущерба квартире владелец сможет подавать на гостя в суд.

Министр иностранных дел Колумбии подтвердил, что приостановлены переговоры между его правительством и группировкой Армия национального освобождения (АНО). Основным источником её дохода считается выкуп за похищенных иностранцев. В интервью корреспонденту Евроньюс Ане Ласаро в Брюсселе Карлос Холмс Трухильо сказал, что Богота не вернется к диалогу до тех пор, пока повстанцы не будут соблюдать её условия.

«Боевики АНО освободили некоторые людей, которые были захвачены похищены, но они обязаны освободить всех. Кроме того, они должны в одностороннем порядке прекратить свои преступные действия так, чтобы это поддавалось проверке”.

«И пока это не произойдет, переговоры приостановлены?

«Именно такова ситуация в настоящее время».

Колумбия переживает также гуманитарный кризис, вызванный прибытием из Венесуэлы беженцев. Они спасаются от экономических неурядиц, обострившихся после прихода к власти НиколАса Мадуро. Карлос Холмс Трухильо продолжает:

«Эта проблема растёт с каждым днем. Службы здравоохранения и образования постоянно перегружены. Нужно заниматься вакцинацией, обеспечивать безопасность. Масштабы того, что нужно сделать, огромны, поэтому я прилетел сюда, чтобы сказать: Колумбия не в состоянии справиться в одиночку”.

В Брюсселе глава колумбийского МИД встретился, в частности, с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини. Он призывал усилить давление на режим Мадуро в Венесуэле. Однако известие о прекращении в Колумбии переговоров с повстанцами не встретило в Евросоюзе одобрения.