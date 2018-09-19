В Белом доме Дональд Трамп принял польского президента Анджея Дуду. Обсуждались вопросы торговли и двусторонние отношения, в частности, военное сотрудничество и проблемы безопасности.
Польша предложила создать у себя базу США "Форт Трамп"
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Польша предложила создать у себя базу США "Форт Трамп"
Сообщается, что Дуда настаивал на необходимости создания в Польше новой военной базы США. Польский президент заявил, что он даже придумал ей название - "Форт Трамп". Для Восточной Европы, по его мнению, эта база может стать "цитаделью против российской угрозы".
Трамп отметил, что его администрация рассматривает возможность создания такой базы. Он, в частности, отметил, что "Россия вела себя агрессивно. Они уважают силу. Как и все остальные. И сегодня самые сильные - это мы".
Польша также готова внести не меньше двух миллиардов долларов на строительство "Форт Трамп".