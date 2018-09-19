Эхо войны. Британка Дороти Джейнс нашла вторую семью в итальянской Калабрии. Дело в том, что ее будущий отец итальянский солдат попал в плен в Англии во время Второй мировой войны, где и познакомился с матерью Джейнс. От этого союза родилась девочка Дороти.
Эхо войны: британка нашла семью в Италии
Эхо войны: британка нашла семью в Италии
Имя отца она узнала уже в очень зрелом возрасте и после долгих поисков, наконец, смогла найти родственников.
"Мой муж запросил всю существующую информацию. Так я и узнала, что мой отец - Антонио Маццителли из Калабрии", - сказала Джейнс.
Впоследствии женщина узнала, что у нее есть три сводных брата, которые живут в городе Сан-Фердинандо. Накануне мэр итальянского города вознаградил британку за годы поисков, присвоив ей звание почетного гражданина.
Союз итальянца и британки в то время не приветствовался властями, поэтому по окончании войны Маццителли был вынужден вернуться обратно на родину, где женился и обзавелся тремя детьми. И вот спустя 73 года Дороти нашла свою иностранную родню.