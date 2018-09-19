"Реал" вступает в борьбу в Лиге чемпионов

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут первые матчи в группах E, F, G и H.

В группе G сойдутся действующий победитель турнира мадридский "Реал" и итальянская "Рома". Испанский клуб в первый раз в Еврокубках сыграет без своей главной звезды Криштиану Роналду.

Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос рассказал, что клуб уже пережил потерю португальца и готов двигаться дальше:

"Он играл в вертикальный футбол, мы развивали контратаки, чтобы максимально использовать его скорость. У него было отличная голевая результативность. А сейчас нужно все его достоинства адаптировать к нынешнему составу команды. Возможно, на данном этапе "Реал" больше владеет мячом, в нашем арсенале множество тактик исходя из соперника. И нам нужно сделать все возможное, чтобы добиться желаемого"

Роналду сегодня также выйдет на поле, но уже в цветах другой команды. Португалец летом перешел из «Реала» в итальянский «Ювентус» за €112 миллионов.

В группе Е АЯКС сыграет с афинским АЕКом, а португальская "Бенфика" с мюнхенской "Баварией". В группе F донецкий "Шахтер" принимает немецкий "Хоффенхайм", а "Манчестер Сити" - французский "Лион".

В группе G кроме "Реала" и "Ромы" в борьбу вступает московский ЦСКА в гостях у "Виктории Пльзень".

В матче группы Н испанская "Валенсия" принимает туринский клуб, который наравне с громким приобретением этим летом попрощался со своим легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном, ушедшим во французский ПСЖ. В другом матче группы "Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Янг бойз".