ЦИК рекомендует отменить итоги губернаторских выборов в Приморском крае

"В ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьёзные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", - добавила она.

По данным ЦИК, итоги голосования, в результате которого победил кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, следует отменить на 19 избирательных участках в Уссурийске и Артеме.

В Кремле "ценят и поддерживают" предложение ЦИК, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы по-прежнему внимательно следим за тем, как развиваются события вокруг состоявшихся выборов в Приморье. Я хочу напомнить вам неоднократно произнесённые президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов", — сказал он журналистам.

Кандидат от "ЕР" не может решиться на участие в выборах

Назначенный Путиным врио главы Приморского края Тарасенко пока не решил, стоит ли ему участвовать в новых выборах. После оглашения Памфиловой предложения ЦИК он сделал несколько противоречивых заявлений.

В комментарии информационному агентству ТАСС Тарасенко сказал, что, если выборы признают недействительными, он "уже не будет в них участвовать". Однако во время митинга своих сторонников он сказал со сцены: "Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти".

Сойдя со сцены, Тарасенко снова заявил, что на выборы он не пойдет. "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски. Я могу работать и в другом месте", - сказал он журналистам.

Он отметил, что примет окончательное решение после того, как станет ясна позиция избирательной комиссии Приморского края об отмене голосования.

Кандидат от КПРФ против предложения ЦИК

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который проиграл во втором туре губернаторских выборов, выступил против предложения ЦИК отменить результаты голосования, сообщает РБК.

"Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае в стране проиграла. Если у нас отменяются выборы по этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет" — сказал он.

Он также добавил, что власть должна пойти на компромисс и признать, что выборы в Приморье состоялись, а губернатором избрали его, кандидата от КПРФ.

Решение о дальнейших действиях Ищенко будет принимать председатель КПФР Геннадий Зюганов.

Скандал вокруг выборов в Приморье

Скандал вокруг выборов губернатора в Приморском крае разгорелся после того, как ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов в первом туре. Во второй тур, который прошел 16 сентября, вышли кандидат от КПФР Андрей Ищенко и кандидат от "ЕР" врио губернатора Андрей Тарасенко.

При подсчете голосов до самого последнего момента лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней Тарасенко вышел вперед, опередив своего соперника на 1,5%.

Коммунисты обвинили партию власти в фальсификациях. Ищенко призвал россиян к акциям протеста и объявил голодовку, которую прекратил через день "по рекомендации Зюганова".