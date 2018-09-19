Меры против Польши и Венгрии. McDonald's, «брексит», Ryanair

Евросоюз пытается заставить свои страны-члены с так называемой «нелиберальной демократией» соблюдать общие нормы. Еврокомиссия хочет подать в суд на Польшу, а Европарламент проголосовал за дисциплинарные меры против Венгрии.

После трехлетнего налогового расследования, Брюссель решил не наказывать штрафами или санкциями McDonald’s. Еврокомиссар по торговле Маргрете Вестагер объявила, что разница в налоговых законодательствах не позволяет считать незаконной помощь, которую американская сеть быстрого питания получала от властей Люксембурга. Подразделение McDonald’s, собирающее доход от деятельности в Европе и России, подозревалось в неуплате корпоративного налога.

Европейский суд не позволил подозреваемому в убийстве избежать,экстрадиции в Великобританию, ссылаясь на «брексит». Генеральный прокурор объявил в Люксембурге, что пока страны остаётся членом Евросоюза, она может использовать Европейским ордером на арест. Великобритания Лондон требует выдачи из Ирландии человека с инициалами RO для предания его суду за убийство, изнасилование и поджог. Но он считает, что Соединённое королевство – уже отрезанный ломоть.

Подтверждается, что самолеты Ryanair не смогут выполнять рейсы в пяти странах ЕС 28 сентября из-за забастовки бортпроводников. Бельгийский профсоюз отклонил уступки ирландской авиакомпании, который готов теперь перевести часть персонала под местное трудовое законодательство. Профсоюз воспринял это как попытку лоукостера расколоть трудящихся.