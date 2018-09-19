Черная полоса Макрона

Этот человек символизирует начало черной полосы в карьере Эммануэля Макрона - во Франции не утихает скандал вокруг Александра Беналлы. В среду бывший сотрудник Елисейского дворца выступил в ходе слушаний его дела в Сенате, где заявил, что никогда не был охранником французского президента, и назвал себя "координатором", ответственным за материально-техническое обеспечение.

До недавнего времени французские СМИ называли Беналлу именно охранником Макрона, однако его точные обязанности в Елисейском дворце остаются неясными. Задача сенаторов - установить, чем он занимался и, в первую очередь, отвечал ли за личную безопасность президента. Кроме того, остаются открытыми вопросы о получении Беналлой оружия и применении им насилия против участников демонстрации 1 мая в Париже.

Вслед за скандальным "делом Беналлы" во французском правительстве прогремела отставка знакового министра экологии Николя Юло. А в сентябре рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого показателя за все время его президентства.

После мрачного ухода Юло настала очередь министра внутренних дел Франции Жерара Коллома. Недавно он объявил о своем желании снова баллотироваться на пост мэра Лиона, поэтому после европейских выборов, скорее всего, покинет штаб-квартиру министерства.

Тем временем Эммануэль Макрон пытается бороться с неудачами при помощи обещаний по реализации проектов по борьбе с бедностью, введению всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее 700 евро в месяц и других.

Стефан де Вриз, Euronews: "Когда в середине июля разразился скандал с Беналлой, Эммануэль Макрон назвал его бурей в стакане воды. Но через два месяца мы видим, что это дело серьезно повлияло на его авторитет не только во Франции, но и в Европе. На фоне "дела Беналлы", отставки Николя Юло и плохих экономических показателей страны европейские лидеры начинают сомневаться в его способности реформировать Францию и Европу. Теперь ему наряду с обаянием нужны очень весомые аргументы, чтобы убедить своих европейских коллег, что он по-прежнему человек, способный влиять на ситуацию".