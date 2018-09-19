Жизнь после "Аквариуса": семья из Нигерии

Спустя три месяца после того, как мигранты с судна "Аквариус" сошли на берег в порту Валенсии, корреспондент euronews Аннлиз Боржес побывала в Испании, чтобы узнать о том, как сложилась их судьба.

Члены этой семьи бежали из Нигерии через Ливию. Сегодня они учат испанский язык и говорят о своей благодарности за возможность начать новую жизнь.

"У нас есть хорошее жилье и еда, недостатка мы ни в чем не испытываем",— рассказывает Олувасей Адениран.

Семья живет в скромной, но комфортной квартире недалеко от центра Валенсии. Жилье выделила неправительственная организация на время обработки запроса о предоставлении убежища.

Но шанс на лучшую жизнь в Европе зависит от успешной интеграции в общество. Об этом говорит представительница неправительственной католической организации ACCEM Марта Албиоль:

"Я уверена, что мы должны не только спасти этих людей, мы должны сделать еще один шаг вперед и научиться жить вместе с ними. Конечно, с этим могут возникнуть трудности, потому что каждый человек — это отдельный мир. И в Испании, так же как и в любой другой стране, мы должны научить людей тому, что мы все равны, что разнообразие обогащает общество".

Не все согласны с тем, что мигранты и беженцы приносят Европе пользу. Но, несмотря на это, многие переселенцы нацелены на результат и хотят доказать, что готовы принимать полноценное участие в жизни общества. Оладжумоке Аджайи говорит: "Я хочу работать в гуманитарных организациях. Хочу поддерживать деятельность ООН, благотворительной организации Caritas, других организаций, потому что я знаю, что даже через десять лет еще очень много людей будут в такой же ситуации, как и я, поэтому я хочу помогать правительству оказывать содействие таким людям".

Сможет ли Оладжумоке воплотить в жизнь свою мечту, зависит от того, одобрят ли власти ее запрос на предоставление убежища. На принятие решения может уйти до трех лет.