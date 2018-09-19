Украина вышла из Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. 24-летняя уроженка Донецка считает, что две страны находятся в состоянии конфликта, о котором в Европе и мире мало знают.
В Брюссель из Донецка
В Брюссель из Донецка
«Каждый день мы теряем нескольких наших граждан, об этом нельзя забывать, - говорит Евгения Хасай. - Я лишилась родного города, потеряла контакт со многими моими друзьями и родственниками».
Евгению пригласил к себе Дом европейской истории в Брюсселе. Там открылась выставка военных реликвий и личных вещей, предоставленных 17 европейскими студентами. Рассказанные ими истории иллюстрировал художник Гильермо Маненти. Евгения принесла фотографию своих дедушки и бабушки, которые поженились в начале Второй мировой войны в 1939 году. Она желает своей стране мирного будущего в составе ЕС:
«Я надеюсь, что политики помогут разрешить нынешний конфликт и, возможно, вскоре сделать Украину членом европейского сообщества, - продолжала бывшая жительница Донбасса. - Тогда многие молодые украинцы смогут путешествовать в Европу».
Выставка проводится в музее в Год европейского культурного наследия. Она называется «Неуслышанные следы» - имеется в виду, что проследить историю мировых событий можно по словам их участников и очевидцев.