Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, заметно сократилось. Об этом заявлено на саммите ЕС в Зальцбурге, одной из главных тем которого стала именно миграция. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, в этом году прибыли 100 тысяч человек — это даже меньше, чем в период до кризиса.
Число прибывающих в ЕС мигрантов заметно сократилось
Число прибывающих в ЕС мигрантов заметно сократилось
По его мнению, именно совместная политика ЕС, а не риторика радикалов, помогла решению проблемы:
«Я призову всех лидеров прекратить взаимные обвинения. Несмотря на агрессивную риторику, дело движется в верном направлении. В основном благодаря тому, что мы сфокусировались на контроле внешних границ».
Другой важный аспект — работа с теми странами и регионами, откуда люди направляются в Европу. Евросоюз запустил целый ряд целевых программ и инвестиционных проектов.
Федерика Могерини, еврокомиссар:
«Мы продолжим работу над партнёрством со странами Африки по вопросу миграционного кризиса. В частности это означает инвестиции со стороны государств-членов, вложение средств в сотрудничество с Африкой, это означает продолжение работы с органами ООН, это означает равный вклад каждой страны на основе солидарности и ответственности за тех, кто имеет право на международную защиту».
На антииммиграционной стороне в первую очередь Италия, которая уже пошла на ряд решительных шагов, к примеру, закрыла свои порты для судов неправительственных спасательных организаций. Такую позицию поддерживают также Австрия и страны Вышеградской группы — Чехия, Польша, Словакия и Венгрия.