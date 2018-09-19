Строгость к Польше и Венгрии

Евросоюз пытается заставить свои страны-члены с так называемой «нелиберальной демократией» соблюдать общие нормы и правила. Еврокомиссия хочет подать в суд на Польшу из-за проводимой в ней правовой реформы. Европарламент проголосовал за применение дисциплинарных мер в отношении Венгрии.

Директор организации «Друзья Европы» считает, что с Варшавой и Будапештом нужно обойтись строго:

«Я думаю, что европейские комиссия и парламент должны набраться мужества, - сказала Шада Ислам. - Меня радует, обнадеживает и успокаивает то, что наши институты защищают наши права. Конечно, будет обмен обвинениями и горькими словами. Но так продолжается уже некоторое время, с тех пор, как началось разбирательство поведения этих стран. Думаю, что поляки испытают облегчение от того, что кто-то выступает за их права ».

Тем временем, Будапешт повёл пропагандистскую атаку на Брюссель. В видео-ролике венгерское правительство утверждает: «Европейские сторонники миграции стараются заткнуть нам рот, потому что мы защищаем нашу страну и границы Европы. Не позволяйте им шантажировать нас!»

Сотрудник фонда Карнеги, Европа слышал такое и раньше:

«Венгрия развернула активную кампанию против Европарламента, когда там начались дебаты о происходящем в ней, - говорит Ричард Янгс. - Думаю, это вынудит ЕС сколотить гораздо более широкий набор альянсов со всех сторон политического спектра, чтобы такие страны услышали его голос. Кроме того, ЕС должен осознать необходимость вмешиваться в нежелательные для него процессы на гораздо более ранней стадии. Возможно, в Венгрии мы пустили подобные события на самотёк, и теперь уже поздно. Очень трудно повернуть вспять такие антидемократические тенденции, какие мы сейчас наблюдаем».

Согласно опросу, проведённому для Евроньюс агентством Pulzus, большинство венгров считают справедливым решение Европарламента о применении к Венгрии статьи 7 Союзного договора. Только 24 проц опрошенных выступили против такой меры, которая может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС.