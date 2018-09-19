"У лидеров ЕС нет общей позиции"

"Сегодня на ужин у лидеров ЕС — шницель, австрийское вино и обсуждение вызывающего бурные споры предстоящего "брексита". С обеих сторон разговоры о компромиссе задают тон этой встрече. Но, несмотря на это, стороны пока разделены как никогда по вопросу того, чем закончатся переговоры по "брекситу", удастся ли заключить соглашение об условиях. Остро стоит вопрос границы с Ирландией.

Известно, что ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в составе таможенного союза, но Великобритания это предложение отвергла. Тереза Мэй заявила лидерам ЕС, что это неприемлемо. Это значит, что переговоры продолжатся и в следующем месяце.

Но участники встречи обсуждают не только "брексит". Одна из главных тем — проблемы миграции. Становится понято, что чем больше лидеры стран обсуждают этот вопрос, тем больше у них возникает разногласий. Несмотря на то, что миграционный поток в европейских странах снижается, все еще нет общей позиции по поводу того, как решать вопросы, связанные с мигрантами, приезжающими в ЕС".