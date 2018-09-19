"Барселона" во вторник разгромила голландский ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. 4:0 - таков итог встречи в пользу подопечных Эрнесто Вальверде.
Лига чемпионов: хет-трик Месси и поражение ПСЖ
Лига чемпионов: хет-трик Месси и поражение ПСЖ
Три гола в составе каталонцев забил Лионель Месси, еще один один гол на счету Усмана Дембеле. После поражения ПСВ занимает последнее место в группе B.
В Группе C "Ливерпуль" обыграл "Пари Сен-Жермен" - 3:2. Встреча прошла в Англии на стадионе "Энфилд". Интрига в матче сохранялась до последней минуты. Решающий гол в дополнительное время забил Роберто Фирмино. В результате "Ливерпуль" возглавляет таблицу группы C, а парижане переместились на четвертое место.
Еще одна интересная встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где "Интер" сумел вырвать победу у "Тоттенхэма". Итог матча - 2:1 в пользу итальянского клуба.
Отметим также, что в группе D московский "Локомотив" в гостевом матче уступил турецкому "Галатасараю" со счетом 0:3. Для российского клуба эта встреча стала в турнире за последние 14 лет. 3 октября железнодорожники сыграют с "Шальке".