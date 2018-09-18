Пушков: «Отношения с Венгрией важны, но есть и другие страны»

Эти переговоры имеют символическое значение, большое политическое значение — учитывая кризис между Будапешт ом и Брюсселем, а также они имеют большую важность для двусторонних отношений. Мир не остановится из-за европейских санкций против России, и даже если они затянутся, я думаю, что они всё же временны.

Отношения между Россией и Венгрией развиваются уже давно и продолжат развиваться вне зависимости от политики Европейского Союза в отношении России. По моему мнению, господин Орбан избрал стратегию, а не тактику. Санкции это тактика. Стратегия — это долгосрочные отношения между Будапештом и Москвой. Поэтому, я думаю, он и приехал в Москву в этот раз, и это и есть причина, по которой продолжаются контакты между Орбаном и российским руководством.

Политика России — поддерживать добрые двусторонние отношения с теми членами Евросоюза, которые заинтересованы в таких отношениях. И Венгрия не исключение. Венгрия была нашим союзником во времена СССР и давно является нашим партнёром. Она находится в центре Европы и может стать очень важным газовым хабом для Европы, а Россия — крупнейшая газовая держава Европы. Венгрия постоянно призывает пересмотреть санкции против России, и мы это тоже, конечно же, учитываем. Так что для нас отношения с Венгрией важны, но я подчеркну, что есть и другие страны, с которыми у нас хорошие связи даже сегодня, в условиях кризиса в отношениях с ЕС.