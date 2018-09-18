Гибель Ил-20 - "цепь трагических случайных обстоятельств"

Президент России Владимир Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 над Средиземным морем. Самолет, как заявили в Минобороны РФ, был сбит сирийскими ПВО "в результате провокационных действий израильских ВВС". Путин призвал не сравнивать гибель экипажа Ил-20 с уничтожением Су-24 российских ВКС в 2015 году.

Владимир Путин президент России: "Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств. Но, что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут шаги, которые заметят все".

В связи с произошедшим в МИД РФ была вызвана представитель Израиля Керен Коэн-Гат. Израильская сторона выразила сожаление по поводу гибели 15 российских военных. Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил президента РФ Владимира Путина в том, что Израиль готов передать Москве все данные для расслеования крушения Ил-20.

Галина Полонская euronews: "Военные аналитики, которые выступают в российских СМИ, утверждают, что сбитый самолет это провокация, которая могла быть связана с соглашением, достигнутым Россией и Турцией о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что задачей сбитого самолета был сбор именно в этой зоне информации о том, где боевики хранят свои беспилотники".