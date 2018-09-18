Назван первый "лунный" турист

Первый лунный турист заявил, что пригласит на борт от шести до восьми деятелей искусства со всего мира. Кого именно, он не уточнил. Но среди приглашенных может оказаться и сам Илон Маск, которого японец пригласил в качестве благодарности за выбор его кандидатуры.

На пресс-конференции руководитель SpaceX сообщил, что космический корабль с Маэдзавой на борту выведет на орбиту спутника Земли ракета-носитель Big Falcon Rocket, которая все еще находится на стадии производства.

Маэдзава не назвал сумму, которую он заплатит за путешествие к Луне, по словам же Маска она "является значительной" и, в частности, поможет в финансировании проекта по созданию BFR.

"Я полечу на Луну! Наконец, я могу сказать об этом. Я очень рад быть здесь. Я переполнен эмоциями, горд и ценю тот факт, что могу поделиться с вами этой новостью", - поделился своей радостью японец.

В прошлом году Илон Маск объявлял о том, что его компания отправит двух астронавтов в полет вокруг Луны на космическом корабле Dragon, который планировалось вывести на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy. Однако после первого пуска этой ракеты в феврале 2018 года Маск сообщил об изменении планов, заявив, что SpaceX не будет продолжать работы над пилотируемым вариантом Falcon Heavy.

Юсаку Маэдзава – куратор выставок современного искусства, а также основатель онлайн-площадки по торговле одеждой Zozotown. Forbes оценивает его состояние в более,чем 3,5 млрд долларов.

Полет к Луне может состояться в 2023 году. Он продлится от 4 до 5 дней.