Вокруг московского "Спартака" разгорелся скандал. Сразу двух футболистов команды отстранили от тренировок. Причиной тому - лайки.
Цензура в российском футболе?
Цензура в российском футболе?
После первого поражения команды от грознинского "Ахмата" 1:2 в минувшее воскресенье известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров разместил в Instagram видео, в котором в сатирических стихах подверг критике главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
Вскоре после этого под видео появились лайки с официальных аккаунтов капитана команды Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко. Несмотря на то, что лайки под постом Назарова через некоторое время исчезли, они не остались без внимания болельщиков и руководства клуба.
Во вторник стало известно, что Глушаков и Ещенко отстранены от тренировок и переведены в молодежный состав "Спартака". Теперь под вопросом их участие в матче Лиги Европы с венским "Рапидом". По информации разных СМИ, капитаном может стать защитник красно-белых Георгий Джикия.
На просьбу прокомментировать свое отстранение Денис Глушаков ответил: "Это цирк. Цирк".
Официальной реакции самого клуба пока не последовало.