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Бельгия

Восточноевропейская чума добралась до Бельгии

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Восточноевропейская чума добралась до Бельгии

Восточноевропейская чума добралась до Бельгии
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Министр сельского хозяйства Бельгии подтвердил выявление трех новых случаев заболевания местных кабанов восточноафриканской чумой. Зараженные животные были обнаружены на охраняемой территории в южной провинции Люксембург. По мнению министра, источником заражения могли стать неправильные условия транспортировки мяса.

В этом районе до 15 октября запрещена охота на площади 63 000 гектаров. Местные власти призвали жителей без особой необходимости не ходить в лес. Обеспокоенность ситуацией выразили соседние Франция, Люксембург и Германия.

"Следует избегать любого контакта с внешней средой, которая может служить источником заражения, а именно - с лесными массивами и свиными фермами", - говорит представитель Федерального агентства по безопасности продуктов питания.

Впервые очаг заражения выявлен в самом сердце западной Европы, тогда как до сих пор эпидемия восточноафриканской чумы была сосредоточена на востоке: сотни тысяч диких кабанов были забиты в Польше и Чехии, чтобы предотвратить ее распространение.

Если эпидемию на удастся локализовать, это поставит под угрозу импорт бельгийского, а также французского и немецкого мяса, что приведет к миллионным убыткам.