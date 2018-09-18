Министр сельского хозяйства Бельгии подтвердил выявление трех новых случаев заболевания местных кабанов восточноафриканской чумой. Зараженные животные были обнаружены на охраняемой территории в южной провинции Люксембург. По мнению министра, источником заражения могли стать неправильные условия транспортировки мяса.
Восточноевропейская чума добралась до Бельгии
Восточноевропейская чума добралась до Бельгии
В этом районе до 15 октября запрещена охота на площади 63 000 гектаров. Местные власти призвали жителей без особой необходимости не ходить в лес. Обеспокоенность ситуацией выразили соседние Франция, Люксембург и Германия.
"Следует избегать любого контакта с внешней средой, которая может служить источником заражения, а именно - с лесными массивами и свиными фермами", - говорит представитель Федерального агентства по безопасности продуктов питания.
Впервые очаг заражения выявлен в самом сердце западной Европы, тогда как до сих пор эпидемия восточноафриканской чумы была сосредоточена на востоке: сотни тысяч диких кабанов были забиты в Польше и Чехии, чтобы предотвратить ее распространение.
Если эпидемию на удастся локализовать, это поставит под угрозу импорт бельгийского, а также французского и немецкого мяса, что приведет к миллионным убыткам.