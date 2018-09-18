Всемирная торговая организация должна быть прозрачнее, переговоры государств под её эгидой - гибче. К этому призвала в Брюсселе еврокомиссар по торговле. Сесилия Мальмстрём отметила, что торговый конфликт между США и КНР подчеркивает необходимость реформирования ВТО:
Еврокомиссия выступает за реформу ВТО
Еврокомиссия выступает за реформу ВТО
«Мы согласны с некоторой критикой Соединённых Штатов в отношении Китая, и отчасти их политикой. Мы пытаемся обсудить это через ВТО, - сказала Мальмстрём. - Но мы не согласны с методами, которыми пользуются США, чтобы заставить КНР принять новые тарифы ».
Американский президент Дональд Трамп угрожал вывести США из ВТО и обложил китайский импорт высокими пошлинами. Такие жёсткие меры подрывают основы мировой экономики, считает Еврокомиссия. Она представит свои предложения о реформе ВТО в Женеве 20 сентября в ходе встречи, созванное по инициативе Канады. А на следующей неделе в Нью-Йорке Мальмстрём будет вырабатывать общий план по этому вопросу с представителями США и Японии.