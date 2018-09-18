Меню ужина в Зальцбурге

«Лидеры ЕС соберутся в среду в Зальцбурге на двухдневный неформальный саммит по некоторым жизненноважным для блока вопросам, - передаёт корреспондент Евроньюс Дэймон Эмиблинг. - Британский премьер Тереза Мэй приедет на рабочий ужин рассказать о приближающемся «брексите» и выдвинуть условия развода, которые её коллегам будет непросто проглотить. Пировать не позволит и проблема миграции, особенно острая в Италии. Рим требует от Брюсселя найти средство от этой политической головной боли».

Тереза Мэй изложит своё видение будущих деловых отношений Великобритании с Евросоюзом. Но другие главы государств и правительств потребуют вначале урегулировать такие проблемы, как статус границы между севером Ирландии и остальной частью острова; крайний срок для этого — октябрь.

«На этой встрече будет очень важно прийти к чёткой договоренности, - говорит брюссельский политолог Мария Демерцис. - Время для переговоров по «брекситу» истекает. Я хотела бы видеть конкретный прогресс по ирландской проблеме. Если её удастся решить, многое может последовать».

В письме участникам зальцбургской встречи Председатель Евросовета допустил возможность проведения экстренного саммита по «брекситу» в ноябре. «Мы обсудим, написал Дональд Туск, как организовать финальную фазу переговоров о выходе из ЕС Великобритании. Для этого может быть созван Европейский Совет в ноябре.

К сожалению, - добавил он, - еще возможен тот сценарий, что сделка не будет заключена. Если мы все будет действовать ответственно, мы можем избежать катастрофы».

В целях регулирования миграции Евросоюз планирует усилить свою пограничную службу, за что подвергается критике. Так чешский и словацкий лидеры хотят, чтобы их страны охраняли свои рубежи сами, а ЕС переводил им за это деньги напрямую.

«Я не ожидаю реального прогресса в Зальцбурге, - говорит Франческо С из агентства Reuters. - Слишко много разногласий между членами ЕС. Из-за миграционного кризиса растёт поддержка в обществе некоторых политических партий, которые поэтому, возможно, не хотят слишком быстрого его преодоления».

В августе Италия пригрозила сократить свой взнос в общий бюджет, если ЕС не заберёт мигрантов со спасательного судна, застрявшего в её порту. Во разных частях Союза всё более заметны проявления ксенофобии и расизма в отношении беженцев.

«Мы на перепутье, - продолжает журналист Гуарасио. - Даже выборы в Европарламент в следующем году не преобразят ландшафта. Но проблема останется, её когда-то нужно решить.»

Зальцбург выглядет благополучным и тихим. Но на этот австрийский город может обрушиться на пару дней европейская политическая буря.