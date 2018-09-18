Еврокомиссия открыла расследование в отношении компаний BMW , Daimler и концерна Volkswagen Group, в который также входят Audi и Porsche. Автопроизводителей подозревают в нарушении антимонопольного законодательства ЕС и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей.
Автопром: а был ли сговор?
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Автопром: а был ли сговор?
"Сговор, в случае, если он будет доказан, мог лишить потребителей возможности покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили, несмотря на то, что технология была доступна производителям", - заявил представитель Еврокомиссии Рикарду Кардозу.
Между тем сообщается, что на данный момент "достаточных доказательств" того, что компании нарушили антимонопольное законодательство, у ЕК нет. Официальный срок окончания расследования не установлен.