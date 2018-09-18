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Германия

Хемниц: подозреваемый отпущен

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Хемниц: подозреваемый отпущен

Хемниц, 7 сентября
@ Copyright :
Reuters
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В немецком Хемнице отпущен на свободу один из подозреваемых в совершении резонансного убийства. Это 22-летний гражданин Ирака. В прокуратуре отметили, что на ноже — орудии убийства — отпечатков иракца нет. Следователи отмечают, что преступники могли использовать ещё один нож, но его найти не удалось.

Не удалось пока найти и ещё одного подозреваемого, также выходца из Ирака. Под арестом остаётся гражданин Сирии.

Массовая драка, в которой участвовали около десятка человек и был убит 35-летний немец, произошла в ночь на 26 августа. У погибшего, как выяснилось позже, были кубинские корни.

Убийство вызвало массовые антимигрантские протесты, которые заканчивались стычками с правоохранительными органами. В Берлине и Брюсселе обвинили в провоцировании выступлений ультраправых и неонацистов. Многие жители Хемница заявляли, что не разделяют экстремистских идеологий, а выступают против иммиграционной политики правительства.