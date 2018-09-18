«Брексит»: месяц до решающего саммита

Переговоры по «брекситу» вышли на финишную прямую: с таким заявлением выступил главный представитель ЕС Мишель Барнье. Брюссель в принципе согласен на некоторые уступки вроде технического контроля грузов, следующих между Северной Ирландией и республикой Ирландия — ели это не будет нарушать принципы единого рынка ЕС и если Великобритания не воспользуется особым статусом этой границы для обхода правил Евросоюза:

«Речь идёт не о границах, морских или сухопутных, нет, речь идёт о контрольно-пропускных пунктах, большинство из которых — почти все — физически невозможно установить нигде кроме специально отведённых мест на территории Северной Ирландии. Я надеюсь, что с практической точки зрения такие незначительные ограничения приемлемы, поскольку никоим образом не образуют границу и в то же время будет сохранена территориальная целостность Соединённого Королевства».

Сохранение единого рынка — одна из ключевых задач ЕС в ходе переговоров. Об это в интервью Euronews рассказал координатор Европарламента по «брекситу» Ги Верхофстадт:

Ги Верхофстадт, Координатор Европарламента по «брекситу»

«На что мы точно не пойдём, так это на компромисс, который разрушил бы единый рынок Евросоюза. Это недопустимо. Мы не можем, например, просто взять и сказать — „Окей, в ЕС больше нет таможенного союза, мы сейчас заключим упрощённые таможенные соглашения с разными тарифами и передадим часть таможенных полномочий другим сторонам“. Такое просто невозможно».

После «брексита» граница в Ирландии фактически станет границей Евросоюза. Однако у двух частей острова слишком тесные связи, что обусловлено непростой историей. «Ирландский вопрос» считается одним из самых трудных в ходе переговоров о «разводе».