Ловушка из хвостов: как спасали бельчат

Беличий хвост, а точнее хвосты, которые служат своеобразным рулем для этих милых животных, чуть было было не привели к настоящей трагедии. Пятеро бельчат в буквальном смысле попали в ловушку из хвостов в своем же гнезде. Инцидент произошел в американском штате Висконсин. Пушистым малышам повезло - их заметил местный житель и позвал на помощь зоологов. Оказалось, что в узел из хвостов вплелись веточки и куски пластика из которых мать бельчат соорудила жилище.