Выдвиженец Трампа обвинен в домогательствах

В интервью газете Washington Post Кристина Блэйзи Форд рассказала, что в начале 80-х на одной из студенческих вечеринок в штате Мэриленд сильно выпивший Кавано вместе с другом попытался ее изнасиловать. По словам, 50-летней преподавательницы психологии в калифорнийском университете Пало-Алто, он "повалил ее на кровать и хотел сорвать одежду". Когда же она попыталась закричать, зажал ей рот рукой. "Я подумала, что он может непреднамеренно убить меня", - пишет Кристина Форд.

Сам Кавано, член Апелляционного суда по округу Колумбия, выступил с заявлением, в котором "категорически и однозначно" отверг выдвинутые обвинения. В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что "за 25 лет карьеры ФБР неоднократно проверяло личное дело Бретта Кавано и не нашло ничего предосудительного".

В администрации президента и в рядах республиканцев не скрывают, что разоблачения опубликованы некстати: в этот четверг кандидатуру Кавано на освободившийся пост в Верховном суде должна утвердить специальная комиссия Сената, а затем верхняя палата Конгресса в полном составе на пленарной сессии в конце сентября. Теперь демократы требуют отложить голосование до выяснения ФБР всех подробностей случившегося.