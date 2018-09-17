Президент Кубы Мигель Диас-Канель высказался за легализацию однополых браков.
Президент Кубы за однополые браки
Сейчас воспроизводится:
Президент Кубы за однополые браки
По его мнению, это поможет «устранить любые проявления дискриминации в обществе». Он добавил, что все браки в стране будут считаться равными.
По его словам к вопросам, которые раньше считались табу, теперь относятся по-другому, именно поэтому стране необходима конституционная реформа.
Правительство Кубы считает, что экономическая и социальная модель страны нуждаются в модернизации, поэтому сейчас в стране идет обсуждение реформы конституции.