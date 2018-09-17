Нигер лишили заработка

Жизнь на этом животноводческом рынке на окраине города Агадес в центральной части Нигера всегда била ключом. Но в последнее время бизнес тут пошел на спад, все из-за принятого 2 года назад закона, фактически запрещающего деятельность, связанную с миграцией, тем самым лишая местное население основного источника доходов.

Цены на рынке вынужденно снизились, так как покупатели также потеряли в заработке.

"У нас нет денег", - говорит этот животновод. Он жалуется, что такой верблюд раньше стоил почти 500 тысяч центроафриканских франков, что равняется почти 800 евро. Сейчас же за него просят не больше 500.

Euronews: В чем причина таких изменений?

Животновод: "Это связано с законом о борьбе с контрабандой.

Euronews: "Все это из-за одного закона?"

Животновод: "Да, именно из-за него"

Агадес прежде был крупным перевалочным пунктом для западноафриканских мигрантов, направляющихся в Ливию.

Сейчас этот поток снизился почти на 80%.

В результате тысячи людей, занятых в миграционном бизнесе, лишились работы.

Башир возглавляет ассоциацию, которая помогает бывшим контрабандистам.

Он приводит нас к одному из бенефициаров организованной программой ЕС по реконверсии, призванной дать лишенным заработка альтернативы.

Абдураман получил комплект стульев и звуковое оборудование, которые он сдает в аренду для проведения торжеств.

Хотя ему приходится еле-еле сводить концы с концами, чтобы прокормить семью, он один из немногих счастливчиков.

На настоящий момент лишь 4% и з 7000 претендентов на программу получили реальную помощь.

"Есть семьи, которые остались ни с чем. Они существуют на наши сбережения, которые мы копили, чтобы прокормить себя. И это очень тяжело для нас", - говорит глава ассоциации помощи бывшим контрабандистам.

На улицах Агадеса все больше и больше голодающих детей-попрошаек.

Этот регион стал одним из беднейших в стране. ООН причислила его к списку наименее развитых в мире.

"Евросоюз пообещал предоставить Нигеру в целях развития помощь в размере 1 миллиарда евро к 2020 году. Но тем не менее население Агадеса пытается выжить. Здесь бытует популярное мнение, что Евросоюз, выделяя помощь на решение миграционных вопросов в Африке тем самым получает наибольшую выгоду", - говорит наш корреспондент Валери Гориа.