Лагард за сделку по "брекситу"

"Я очень надеюсь на то, что Евросоюз и Великобритания договорятся". Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

В своем ежегодном докладе о британской экономике Лагард заявила, что Лондону необходимо увеличить темп роста на 1,5 процента в ближайшие годы, если общее соглашение по "брекситу" провалится. Что в конечном итоге может привести к спаду экономики

"В случае резкого, неупорядоченного "брексита" экономические последствия для страны будут очень тяжелыми. В том числе снижение роста, увеличение дефицита и обесценивание валюты, что приведет к сокращению размеров экономики Великобритании. Именно поэтому такие последствия мы называем тяжелыми", - заявила Лагард.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд сказал, что правительство страны должно прислушаться к "четким предупреждениям" МВФ о выходе из ЕС без соглашения с блоком.

"Мы должны закрепить достигнутый нами экономический прогресс. Покидая ЕС, мы должны обеспечить тесное и прочное будущее партнерство с нашими европейскими соседями. Мы должны прислушаться к очевидным предупреждениям МВФ о последствиях выхода из ЕС без соглашения, и как это может отразиться на британских рабочих местах и процветании страны", - заявил министр.

Похожее предупреждение пришло и от управляющего Банком Англии

Марк Карни предупредил власти Великобритании, что эффект "брексита" без сделки может оказаться столь же катастрофичным, как и финансовый кризис, который нанес ущерб экономике Великобритании десять лет назад.

За шесть месяцев до выхода Великобритании из ЕС Лагард отмечает:

"При любой сделке не будет того гладкого процесса, при котором товары, услуги, люди и капитал перемещаются между ЕС и Великобританией без барьеров, без каких-либо препятствий. Так что какая бы сделка ни была, она не будет такой хорошей, как сейчас"

МВФ был подвергнут критике сторонниками "брексита" за серию пессимистичных прогнозов о влиянии референдума на экономику.