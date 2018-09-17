Германия и Австрия договорились предпринять совместные усилия по борьбе с незаконной миграцией в Европу, забыв про разногласия. Об этом в воскресенье заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее австрийский коллега Себастьян Курц.
Германия и Австрия помирились
Германия и Австрия помирились
Их страны заявили о договоренности с рядом африканских государств о снижении миграционных потоков и поприветствовали план главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о более тщательной охране границ ЕС и увеличении штата пограничной службы Frontex до 10000 сотрудников.
"Мы договорились не только об укреплении организации к 2020 году, но и о расширении ее мандата. Таким образом организация сможет сотрудничать с транзитными странами для того, чтобы суда с мигрантами даже не спускались на воду", - заявил Курц.
"Германия разделяет позицию Австрии. Иными словами, мы должны бросить силы на защиту внешних границ. Мы также приветствуем и другие предложения Жан-Клода Юнкера, - заявила Меркель.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте, заявил о необходимости принять дополнительные меры для укрепления южных рубежей ЕС. Еврокомиссия также рассчитывает заключить с Африкой масштабное соглашение о свободной торговле. В Брюсселе считают, что торговая сделка поможет бороться с факторами, подталкивающими африканцев к эмиграции, а именно с бедностью и безработицей.
Вена и Берлин также разделяют общую позицию относительно необходимости избежать жесткого варианта "брексита".
Как ожидается обе эти темы будут включены в повестку неформального саммита ЕС на следующей неделе.